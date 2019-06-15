Надаль рассказал, какую победу на «Ролан Гаррос» считает самой трудной в карьере

12-кратного победителя «Ролан Гаррос», испанца Рафаэля Надаля, спросили, победа в каком матче Открытого чемпионата Франции является для него самой сложной за всю историю его выступлений на турнире.
«Вероятно, это полуфинальный поединок с Новаком Джоковичем в 2013 году. Из всех 93 матчей, которые я выиграл на Открытом чемпионате Франции, в этой встрече я находился ближе всего к поражению», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
Полуфинальный матч 2013 года между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем завершился победой испанца в невероятно упорном и напряжённом поединке со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 6:7 (3:7), 9:7. В тот год он выиграл свой восьмой титул на Открытом чемпионате Франции, переиграв в финале соотечественника, Давида Феррера, — 6:3, 6:2, 6:3.
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