Надаль: далеко не все лучшие игроки в истории были такими же скромными, как я

12-кратный победитель «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал реакцию СМИ на недавнюю победу на Открытом чемпионате Франции, а также рассказал о качествах, которые помогают ему добиваться результата.



«Не очень люблю читать о себе. Обычно просматриваю заголовки и некоторые статьи. И когда дела идут плохо, и когда всё очень хорошо, веду себя так же.



Признание — одна из лучших вещей, которые только возможно получить. Я должен поблагодарить СМИ за поддержку, которую мне оказали. Они всегда вели себя порядочно со мной.



В карьере были люди, которые дали мне правильное образование, позволив избежать психологических проблем. К счастью, я был достаточно скромным и слушал их с почтением. Скромность — единственный способ выиграть 12 титулов «Ролан Гаррос? Пока да, потому что я единственный, кто это сделал. Но есть много других способов достичь успеха. Далеко не все лучшие спортсмены в истории были такими же скромными», — приводит слова Надаля Tennis World USA.