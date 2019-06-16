Кирьос — о критике Надаля и Джоковича: некоторые теннисисты меня поддержали

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал реакцию игроков на негативные комментарии в адрес серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.



«Независимо от того, что говорят игроки, моё мнение от этого не изменится. На самом деле паре теннисистов понравились мои слова, они меня поддержали. Не собираюсь называть их имена, но, вне зависимости от отношения людей, я не изменю мнения, поскольку это просто были мои честные мысли», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.



Австралиец также поделился мыслями о предстоящем Уимблдоне. «Я один из лучших игроков на траве в мире прямо сейчас, поэтому знаю, что могу продержаться под давлением на этой поверхности. Уимблдон — тот турнир, который очень хочется выиграть. Чувствую, что способен пройти дальше четвертьфинала. Люблю Лондон, он очень похож на Австралию. Ощущаю домашнюю атмосферу», — отметил Кирьос.

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