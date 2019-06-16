Гарсия пробилась в финал турнира в Ноттингеме, где сыграет с Векич

В полуфинале турнира в Ноттингеме (Великобритания) французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная под первым номером, одержала волевую победу над американкой Дженнифер Брэйди — 4:6, 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 51 минуту.
Гарсия 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из девяти. Брэйди выполнила 12 эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.
В финале Гарсия сразится с 22-летней хорваткой Донной Векич.
Турнир в Ноттингеме проходит на травяном покрытии, однако из-за продолжительного дождя поединки поначалу игрались в закрытом помещении на харде.
В 2018 году чемпионкой этих соревнований стала австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
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