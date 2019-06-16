Шарапова – о возвращении после травмы: знаю, что от меня ждут многого

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о подготовке к турниру в Мальорке (Испания). Этот турнир станет для 32-летней спортсменки первым с января нынешнего года, когда она получила травму на соревнованиях в Санкт-Петербурге.



«Турнир в Мальорке — отличное место для тренировок. Условия здесь намного лучше, чем в Англии. Я не чувствую давления от своего возвращения. Знаю, что в числе лучших сейчас находятся и молодые талантливые игроки. У них есть отличная возможность написать новые истории и создать принципиальное соперничество.



Когда выходишь на корт, всегда стараешься показать себя как можно лучше. Я знаю, что от моего возвращения многого ожидают, но я чувствую себя более оптимистично, чем несколько месяцев назад», — сказала Шарапова в интервью официальному сайту соревнований.



Турнир в Мальорке пройдёт с 17 по 23 июня.

