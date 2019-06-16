Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стала известна первая соперница Шараповой на турнире в Мальорке

Стала известна первая соперница Шараповой на турнире в Мальорке
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка травяного турнира в Мальорке (Испания) с призовым фондом $ 226 750, который пройдёт с 17 по 23 июня.

Россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, на старте соревнований сыграет со словачкой Викторией Кужмовой. Лидер посева, немка Анжелика Кербер, в первом круге встретится с кем-то из победителей квалификации.

Шарапова получила повреждение в феврале на St. Petersburg Ladies Trophy. В 2019 году 32-летняя спортсменка приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. Из восьми сыгранных матчей она победила в шести. На Открытом чемпионате Австралии Мария дошла до четвёртого круга, где проиграла хозяйке соревнований Эшли Барти.

В 2018 году победительницей турнира в Мальорке стала немка Татьяна Мария.

Шарапова — о возвращении после травмы: знаю, что от меня ждут многого
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент