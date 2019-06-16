Стала известна первая соперница Шараповой на турнире в Мальорке

Состоялась жеребьёвка травяного турнира в Мальорке (Испания) с призовым фондом $ 226 750, который пройдёт с 17 по 23 июня.

Россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, на старте соревнований сыграет со словачкой Викторией Кужмовой. Лидер посева, немка Анжелика Кербер, в первом круге встретится с кем-то из победителей квалификации.

Шарапова получила повреждение в феврале на St. Petersburg Ladies Trophy. В 2019 году 32-летняя спортсменка приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. Из восьми сыгранных матчей она победила в шести. На Открытом чемпионате Австралии Мария дошла до четвёртого круга, где проиграла хозяйке соревнований Эшли Барти.



В 2018 году победительницей турнира в Мальорке стала немка Татьяна Мария.