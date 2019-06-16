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Экс шестая ракетка мира станет новым тренером Чилича

Экс шестая ракетка мира станет новым тренером Чилича
Теннис / ATP 0

Хорватский теннисист Марин Чилич, занимающий 15-ю строчку в рейтинге ATP, назвал имя нового тренера. Им стал 47-летний специалист из ЮАР Уэйн Феррейра.

О сотрудничестве Чилич объявил в «Твиттере». 30-летний теннисист написал: «Рад поделиться с вами тем, что Уэйн Феррейра присоединится к моей команде на травяной сезон. С нетерпением жду совместной работы».

В годы выступлений в туре в качестве игрока южноафриканец добирался до шестой строчки мирового рейтинга. Его лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 1992 и 2003 годах.

Наивысшим результатом Чилича в мировом рейтинге является третья позиция, которую он занимал в январе прошлого года. У хорвата 18 побед на турнирах серии ATP.

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