Экс шестая ракетка мира станет новым тренером Чилича

Хорватский теннисист Марин Чилич, занимающий 15-ю строчку в рейтинге ATP, назвал имя нового тренера. Им стал 47-летний специалист из ЮАР Уэйн Феррейра.
О сотрудничестве Чилич объявил в «Твиттере». 30-летний теннисист написал: «Рад поделиться с вами тем, что Уэйн Феррейра присоединится к моей команде на травяной сезон. С нетерпением жду совместной работы».
В годы выступлений в туре в качестве игрока южноафриканец добирался до шестой строчки мирового рейтинга. Его лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 1992 и 2003 годах.
Наивысшим результатом Чилича в мировом рейтинге является третья позиция, которую он занимал в январе прошлого года. У хорвата 18 побед на турнирах серии ATP.
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