Зверев сыграл в теннис с чемпионами мира по футболу Мюллером и Хуммельсом

Немец Александр Зверев провёл небольшой теннисный спарринг с игроками мюнхенской «Баварии», чемпионами мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Томасом Мюллером и Матсом Хуммельсом. Ролик об этом тренинге он публиковал на своей странице в «Инстаграме».

«Томас Мюллер и Матс Хуммельс, добро пожаловать в мой мир! Очень рад видеть на корте таких учеников! Было приятно познакомиться. Увидимся на Уимблдоне?» — написал под роликом 22-летний Зверев.

Видео доступно на странице Александра Зверева в «Инстаграме».

В текущем мировом рейтинге немецкий теннисист занимает пятую строчку. Всего за карьеру 22-летний Зверев одержал победы на 13 турнирах ATP. Его лучшей позицией в рейтинге было третье место.