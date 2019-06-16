Кравчик и Олмос стали победительницами турнира в Ноттингеме в парном разряде
Американка Дезире Кравчик и мексиканка Джулиана Олмос стали победительницами теннисного турнира в Ноттингеме (Великобритания) в парном разряде. В финале интернациональный дуэт одержал победу над представительницами Австралии Эллен Перес и Ариной Родионовой со счётом 7:6 (7:5), 7:5.
Кравчик и Олмос ни разу не подали навылет, совершили две двойные ошибки и смогли реализовать 3 и 8 брейк-пойнтов. Перес и Родионова на двоих подали 4 эйса и совершили 4 двойные ошибки. Однако, имея столько же брейк-пойнтов, что и у соперниц, австралийки смоли реализовались лишь две из восьми попыток.
25-летняя Кравчик завоевала второй титул в карьере в парном разряде, для 26-летней Олмос это первая победа в парных турнирах.
- 16 июня 2019
-
18:22
-
17:42
-
17:25
-
16:17
-
16:11
-
15:52
-
15:31
-
14:16
-
13:58
-
12:29
-
12:03
-
11:08
-
10:54
-
10:10
-
09:46
-
00:21
- 15 июня 2019
-
23:21
-
22:21
-
20:05
-
19:08
-
18:37
-
18:12
-
17:29
-
16:59
-
15:58
-
15:02
-
13:58
-
13:57
-
13:36
-
13:09
-
10:19
- 14 июня 2019
-
23:51
-
21:06
-
19:48
-
18:52
Партнерский контент