Кравчик и Олмос стали победительницами турнира в Ноттингеме в парном разряде

Американка Дезире Кравчик и мексиканка Джулиана Олмос стали победительницами теннисного турнира в Ноттингеме (Великобритания) в парном разряде. В финале интернациональный дуэт одержал победу над представительницами Австралии Эллен Перес и Ариной Родионовой со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

Кравчик и Олмос ни разу не подали навылет, совершили две двойные ошибки и смогли реализовать 3 и 8 брейк-пойнтов. Перес и Родионова на двоих подали 4 эйса и совершили 4 двойные ошибки. Однако, имея столько же брейк-пойнтов, что и у соперниц, австралийки смоли реализовались лишь две из восьми попыток.

25-летняя Кравчик завоевала второй титул в карьере в парном разряде, для 26-летней Олмос это первая победа в парных турнирах.