Иванович поздравила Швайнштайгера с Днём отца
Экс первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович поздравила своего мужа, чемпиона мира по футболу 2014 года немца Бастиана Швайнштайгера, с Днём отца.
«Поздравляю с Днём отца такого замечательного и любящего папу! Следующий год станет вдвойне особенным», — написала Иванович в своём «твиттере», опубликовав фото мужа.
Ранее сербская теннисистка сообщила, что в их семье с немецким футболистом ожидается пополнение. Пара ждёт второго ребёнка. В марте 2018 года у Иванович и Швайнштайгера родился сын Лука.
Иванович является бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде. В общей сложности Ана завоевала 15 титулов на соревнованиях WТА в одиночном разряде. 12 июля 2016 года чемпионка «Ролан Гаррос»—2008 вышла замуж за Швайнштайгера.
- 16 июня 2019
-
21:23
-
20:46
-
19:59
-
18:22
-
17:42
-
17:25
-
16:17
-
16:11
-
15:52
-
15:31
-
14:16
-
13:58
-
12:29
-
12:03
-
11:08
-
10:54
-
10:10
-
09:46
-
00:21
- 15 июня 2019
-
23:21
-
22:21
-
20:05
-
19:08
-
18:37
-
18:12
-
17:29
-
16:59
-
15:58
-
15:02
-
13:58
-
13:57
-
13:36
-
13:09
-
10:19
- 14 июня 2019
-
23:51
Партнерский контент