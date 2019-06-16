Гарсия выиграла седьмой титул в карьере, победив на турнире в Ноттингеме

Француженка Каролин Гарсия (1) стала победительницей теннисного турнира в Ноттингеме, в финале она за 2 часа 37 минут победила хорватку Донну Векич (2) со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
Гарсия подала 7 эйсов и совершила 1 двойную ошибку. При этом она показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов, дважды взяв подачу соперницы. Хорватская теннисистка в свою очередь 7 раз подала навылет, но совершила 3 двойные ошибки. Реализация брейк-пойнтов у Векич также была идеальной, она 4 раза из 4 взяла подачу Гарсии.
Для француженки этот титул стал седьмым на турнирах WTA в одиночном разряде.
В 2018 году чемпионкой соревнований стала австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
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