Шарапова стала 85-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 17 июня россиянка Екатерина Александрова поднялась на 50-ю строчку, Вероника Кудерметова — на 59-ю, Мария Шарапова — на 85-ю. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 17 июня

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6377.

2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6125.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685.

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5425.

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4925.

6 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4675.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3967.

8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 3963.

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682.

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.

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29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1790...

45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...

50 (52). Екатерина Александрова (Россия) — 1143...

59 (60). Вероника Кудерметова (Россия) — 971...

62 (63). Маргарита Гаспарян (Россия) — 899...

73 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 815…

76 (76). Евгения Родина (Россия) — 775...

79 (79). Вера Звонарёва (Россия) — 769…

85 (86). Мария Шарапова (Россия) — 710.

86 (83). Виталия Дьяченко (Россия) — 710...

92 (89). Анна Блинкова (Россия) — 694.