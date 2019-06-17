Шарапова стала 85-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 17 июня россиянка Екатерина Александрова поднялась на 50-ю строчку, Вероника Кудерметова — на 59-ю, Мария Шарапова — на 85-ю. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 17 июня
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6377.
2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6125.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685.
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5425.
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4925.
6 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4675.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3967.
8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 3963.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682.
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
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29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1790...
45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
50 (52). Екатерина Александрова (Россия) — 1143...
59 (60). Вероника Кудерметова (Россия) — 971...
62 (63). Маргарита Гаспарян (Россия) — 899...
73 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 815…
76 (76). Евгения Родина (Россия) — 775...
79 (79). Вера Звонарёва (Россия) — 769…
85 (86). Мария Шарапова (Россия) — 710.
86 (83). Виталия Дьяченко (Россия) — 710...
92 (89). Анна Блинкова (Россия) — 694.
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