Берреттини стал 22-й ракеткой мира, Маннарино — 34-й, Хачанов остался 9-м

В обновлённом рейтинге ATP от 17 июня итальянец Маттео Берреттини, выигравший турнир в Штутгарте, поднялся на 22-ю строчку. Француз Адриан Маннарино, победивший на соревнованиях в Хертогенбосхе, стал 34-й ракеткой мира.
В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 17 июня
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 715.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980.
10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785.
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13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
22 (30). Маттео Берреттини (Италия) — 1505...
34 (44) Адриан Маннарино (Франция) — 1241.
81 (81). Андрей Рублёв (Россия) — 696.
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