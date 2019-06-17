Берреттини стал 22-й ракеткой мира, Маннарино — 34-й, Хачанов остался 9-м

В обновлённом рейтинге ATP от 17 июня итальянец Маттео Берреттини, выигравший турнир в Штутгарте, поднялся на 22-ю строчку. Француз Адриан Маннарино, победивший на соревнованиях в Хертогенбосхе, стал 34-й ракеткой мира.

В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 17 июня

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 715.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215.

7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980.

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785.

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13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625...

22 (30). Маттео Берреттини (Италия) — 1505...

34 (44) Адриан Маннарино (Франция) — 1241.

81 (81). Андрей Рублёв (Россия) — 696.

Итальянец Берреттини выиграл теннисный турнир в Штутгарте