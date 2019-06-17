Хачанов опустился на 28-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Медведев — 7-й
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 17 июня российский теннисист Карен Хачанов опустился на 28-ю строчку, его соотечественник Андрей Рублёв — на 89-ю. В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль.
Чемпионская гонка ATP. 17 июня
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5505.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 4725.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3360.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3305.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2940.
6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 1710.
7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 1585.
8 (8). Фабио Фоньини (Италия) — 1550.
9 (9). Александр Зверев (Германия) — 1490.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 1340.
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28 (27). Карен Хачанов (Россия) — 785...
89 (85). Андрей Рублёв (Россия) — 347.
Берреттини стал 22-й ракеткой мира, Маннарино — 34-й, Хачанов остался 9-м
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