Хачанов опустился на 28-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Медведев — 7-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 17 июня российский теннисист Карен Хачанов опустился на 28-ю строчку, его соотечественник Андрей Рублёв — на 89-ю. В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль.



Чемпионская гонка ATP. 17 июня

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5505.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 4725.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3360.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3305.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2940.

6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 1710.

7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 1585.

8 (8). Фабио Фоньини (Италия) — 1550.

9 (9). Александр Зверев (Германия) — 1490.

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 1340.

...

28 (27). Карен Хачанов (Россия) — 785...

89 (85). Андрей Рублёв (Россия) — 347.

Берреттини стал 22-й ракеткой мира, Маннарино — 34-й, Хачанов остался 9-м