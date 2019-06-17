Риске: я взглянула на часы и подумала: «Нельзя проиграть финал 0:6, 0:6»
Американская теннисистка Элисон Риске поделилась впечатлениями от победы на турнире в Хертогенбосхе. В финале она одолела голландку Кики Бертенс со счётом 0:6, 7:6 (7:3), 7:5.
«Я горжусь собой. В ходе матче я взглянула на часы, увидела, что за 32 минуты счёт уже 0:6, 0:1 и подумала: „Нельзя проиграть финал 0:6, 0:6“. Я верила, что как-то смогу изменить ситуацию, но не была уверена в том, когда это произойдёт. Я подумала, что, может, уже поздно, даже когда сделала обратный брейк и счёт стал 3:4, но я оставалась в игре и боролась за каждое очко.
Это был невероятный матч. После предыдущего титула я несколько раз доходила до финала, но проигрывала. Одержать победу в таком стиле — это нечто особенное", — цитирует Риске официальный сайт тура.
Риске выиграла финал в Хертогенбосхе, проиграв Бертенс первый сет со счётом 0:6
- 17 июня 2019
-
10:53
-
10:30
-
10:02
-
09:28
-
09:24
-
09:16
-
09:13
- 16 июня 2019
-
22:27
-
21:23
-
20:46
-
19:59
-
18:22
-
17:42
-
17:25
-
16:17
-
16:11
-
15:52
-
15:31
-
14:16
-
13:58
-
12:29
-
12:03
-
11:08
-
10:54
-
10:10
-
09:46
-
00:21
- 15 июня 2019
-
23:21
-
22:21
-
20:05
-
19:08
-
18:37
-
18:12
-
17:29
-
16:59
Партнерский контент