Риске: я взглянула на часы и подумала: «Нельзя проиграть финал 0:6, 0:6»

Американская теннисистка Элисон Риске поделилась впечатлениями от победы на турнире в Хертогенбосхе. В финале она одолела голландку Кики Бертенс со счётом 0:6, 7:6 (7:3), 7:5.

«Я горжусь собой. В ходе матче я взглянула на часы, увидела, что за 32 минуты счёт уже 0:6, 0:1 и подумала: „Нельзя проиграть финал 0:6, 0:6“. Я верила, что как-то смогу изменить ситуацию, но не была уверена в том, когда это произойдёт. Я подумала, что, может, уже поздно, даже когда сделала обратный брейк и счёт стал 3:4, но я оставалась в игре и боролась за каждое очко.

Это был невероятный матч. После предыдущего титула я несколько раз доходила до финала, но проигрывала. Одержать победу в таком стиле — это нечто особенное", — цитирует Риске официальный сайт тура.