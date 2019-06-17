Маррей: операция изменила мою жизнь

Британец Энди Маррей рассказал, с каким настроем подходит к турниру в Лондоне, на котором он выступит в парном разряде.

«Я чувствую себя расслабленным. Не ожидал, что буду в таком положении. Я не знал, как буду себя чувствовать после операции. Но всё прошло великолепно. Операция изменила мою жизнь. Я с нетерпением жду возвращения на корт, но не знаю, чего ожидать. У меня нет никаких ожиданий. Мне будет достаточно просто выйти на корт и сыграть без боли.

За прошедшие 18 месяцев я несколько раз хотел остановиться. Я больше не хотел играть. Я не получал удовольствия от тенниса, от тренировок и матчей. Победы уже не радовали. Сейчас я рад, что вновь могу играть. Я фанат тенниса, играю в него с детства и хочу продолжать это делать, потому что вновь наслаждаюсь игрой.

Моя главная цель — вновь выступать в одиночном разряде. Я почувствовал, что добился отличного прогресса в восстановлении. Посмотрим, как я буду себя чувствовать на корте в парном разряде. Это даст мне информацию о моём состоянии и о том, в чём нужно прибавить", — цитирует Маррея официальный сайт тура.

Свой последний официальный матч 32-летний теннисист провёл на Открытом чемпионате Австралии — 2019. После поражения в первом круге он заявил о возможном завершении карьеры из-за травмы. Спустя несколько недель он перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе.

Маррей рассказал, когда надеется возобновить выступление в одиночном разряде