Маннарино: наконец-то разговоры обо мне прекратятся

Французский теннисист Адриан Маннарино поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале он обыграл австралийца Джордана Томпсона со счётом 7:6 (9:7), 6:3. Ранее француз 6 раз доходил до финалов на турнирах ATP, но не одержал ни одной победы.
«Наконец-то люди перестанут говорить о моих результатах в финалах. Во Франции у нас был ещё один такой игрок, Жюльен Беннето, который проиграл все 10 финалов. Каждый раз, когда я проигрывал в финале, я приближался к Беннето.
Это огромное достижение для меня. Я не претендую на место в топ-10 или что-то вроде того. Но завоевание титула на турнире ATP — это нечто потрясающее. Я очень благодарен всем, кто мне помог.
Раньше я здесь играл не лучшим образом, поэтому ничего особенного не ожидал. На грунте я также выступил неудачно, получил травму. Перед этим турниром я подумал: «Постараюсь по крайней мере поучаствовать». В итоге всё сложилось прекрасно", — цитирует Маннарино официальный сайт тура.
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