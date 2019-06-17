Шарапова провела тренировку перед стартом на турнире Mallorca Open

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова провела тренировку на Мальорке. В первом круге уроженка Нягани, ставшая обладательницей «уайлд-кард», сыграет с представительницей Словакии Викторией Кужмовой.
Видео тренировки Марии Шараповой доступно в «твиттере» Mallorca Open.
32-летняя спортсменка получила повреждение в январе на St. Petersburg Ladies Trophy. Мария не смогла выступить на «Ролан Гаррос», полностью пропустив грунтовый сезон—2019.
В 2019 году Шарапова приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. Из восьми сыгранных матчей она победила в шести. На Открытом чемпионате Австралии Мария дошла до четвёртого круга, где проиграла хозяйке соревнований Эшли Барти.
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