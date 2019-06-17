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Циципас: я вообще не смотрю в турнирные сетки

Циципас: я вообще не смотрю в турнирные сетки
Теннис / ATP 0

Грек Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Лондоне под первым номером, признался, что не обращает внимания на своё положение в сетке и не следит за соперниками.

«Если честно, я вообще не смотрю в турнирные сетки. Я не знаю, кто в моей части сетки, а кто посеян под вторым номером. Я просто играю. Я должен играть, а не думать, кто первый, а кто второй. Другие игроки, пожалуй, размышляют об этом, когда встречаются со мной. Но если думаешь: «Я номер один, я фаворит, все ждут от меня победы», то становишься лентяем и начинаешь ждать, что всё будет легче. Я же должен играть так, как всегда, не думая о таких деталях», — цитирует Циципаса официальный сайт тура.

В первом круге Циципас сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.

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