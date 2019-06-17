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Объявлено место проведения финала Кубка Федерации

Объявлено место проведения финала Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации 0

Финал Кубка Федерации 2019 года между сборными Австралии и Франции состоится в Перте (Австралия), сообщает официальный сайт соревнований. Игры состоятся 9-10 ноября на хардовом покрытии.

В полуфинале Кубка Федерации француженки обыграли команду Румынии со счётом 3-2, а австралийки сломили сопротивление сборной Беларуси — 3-2.

Команды Австралии и Франции сыграют друг с другом впервые с 2000 года. В пяти из шести проведённых встреч сильнее оказались австралийки, однако в последнем матче победили француженки.

В рейтинге Кубка Федерации, опубликованном в апреле, сборная Франции занимает третье место, команда Австралии — четвёртое.

В 2018 году победителем турнира стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0.

Сборная России опустилась на 16-ю строчку в рейтинге Кубка Федерации
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