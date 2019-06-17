Федерер — о Надале: проиграть лучшему грунтовику в истории не стыдно

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о настрое на травяной турнир в Галле. В первом круге он сыграет с австралийцем Джоном Миллманом. На прошедшем «Ролан Гаррос» Роджер дошёл до полуфинала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

«Я ощущаю большое давление. Травяной сезон получается очень коротким. Здесь нужно бороться за каждое очко. Моя концентрация должна быть абсолютно чёткой с первого же матча против Джона Миллмана. Ранее он уже становился непростым соперником для меня.

Я отлично себя чувствую сейчас. Я всегда рад возвращению на траву вне зависимости от того, хорошо или плохо выступил на грунте или вообще пропустил грунтовый сезон. Я всегда с радостью перехожу на это покрытие и очень жду эту часть сезона. Я уже в 17-й раз сыграю в Галле.

Я доволен выступлением на грунте. На «Ролан Гаррос» я проиграл лучшего грунтовику в истории, это не стыдно. Я старался делать всё, что в моих силах, но мы играли в невероятно ветреную погоду. Это было очень нелегко. Но мне понравилось играть с Рафой в такой ситуации. Я покинул Париж в позитивном настроении", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

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