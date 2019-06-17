Россиянка Гаспарян обыграла украинку Свитолину на турнире в Бирмингеме

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Бирмингеме, обыграв представительницу Украины Элину Свитолину, посеянную под четвёртым номером, со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.
Маргарита 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию:
текстовая онлайн-трансляция матча Гаспарян — Свитолина в Бирмингеме.
За выход в четвертьфинал Маргарита поспорит с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия).
В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
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