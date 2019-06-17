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Россиянка Гаспарян обыграла украинку Свитолину на турнире в Бирмингеме

Россиянка Гаспарян обыграла украинку Свитолину на турнире в Бирмингеме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Бирмингеме, обыграв представительницу Украины Элину Свитолину, посеянную под четвёртым номером, со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Маргарита 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию:
текстовая онлайн-трансляция матча Гаспарян — Свитолина в Бирмингеме.

За выход в четвертьфинал Маргарита поспорит с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия).

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

17 июня 2019 года, понедельник. 13:35 МСК
Бирмингем. 1-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1 : 2
Маргарита Гаспарян
62
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
1 2 3
           
3 6 4
6 3 6
           
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