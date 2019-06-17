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Хачанов стартовал на турнире в Галле с уверенной победы над Кецмановичем

Хачанов стартовал на турнире в Галле с уверенной победы над Кецмановичем
Теннис / ATP 0

В первом круге турнира категории ATP 500 в Галле (Германия) россиянин Карен Хачанов, посеянный под третьим номером, в двух сетах обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича (LL) со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Уроженец Москвы выполнил 10 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. В активе Кецмановича 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк.

За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом, либо с Ласло Джере из Сербии.

В 2018 году победу на турнире в Галле одержал хорват Борна Чорич, который в финале нанёс поражение Роджеру Федереру из Швейцарии со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

17 июня 2019 года, понедельник. 16:35 МСК
Галле. 1-й круг
Матч окончен
Миомир Кецманович
82
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
0 : 2
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
6 5 4  
7 7 6  
           
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