Хачанов стартовал на турнире в Галле с уверенной победы над Кецмановичем
В первом круге турнира категории ATP 500 в Галле (Германия) россиянин Карен Хачанов, посеянный под третьим номером, в двух сетах обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича (LL) со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.
Уроженец Москвы выполнил 10 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. В активе Кецмановича 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк.
За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом, либо с Ласло Джере из Сербии.
В 2018 году победу на турнире в Галле одержал хорват Борна Чорич, который в финале нанёс поражение Роджеру Федереру из Швейцарии со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.
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