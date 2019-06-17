Соболенко проиграла Се Шувэй в стартовом матче на турнире в Бирмингеме

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на соревнованиях в Бирмингеме (Великобритания) под пятым номером, в первом круге уступила представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй — 3:6, 6:2, 6:7 (1:7). Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.
21-летняя уроженка Минска выполнила 8 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Её визави дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и сделала 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Се Шувэй поспорит с чешкой Барборой Стрыцовой, которая на старте соревнований взяла верх над Хитер Уотсон из Великобритании — 3:6, 6:3, 6:4.
В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала представительница Чехии Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову.
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