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Соболенко проиграла Се Шувэй в стартовом матче на турнире в Бирмингеме

Соболенко проиграла Се Шувэй в стартовом матче на турнире в Бирмингеме
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на соревнованиях в Бирмингеме (Великобритания) под пятым номером, в первом круге уступила представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй — 3:6, 6:2, 6:7 (1:7). Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.

21-летняя уроженка Минска выполнила 8 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Её визави дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и сделала 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Се Шувэй поспорит с чешкой Барборой Стрыцовой, которая на старте соревнований взяла верх над Хитер Уотсон из Великобритании — 3:6, 6:3, 6:4.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала представительница Чехии Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову.

17 июня 2019 года, понедельник. 15:50 МСК
Бирмингем. 1-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 : 2
Се Шувэй
28
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
1 2 3
           
3 6 6 1
6 2 7 7
           
17 июня 2019 года, понедельник. 16:00 МСК
Бирмингем. 1-й круг
Матч окончен
Хитер Уотсон
122
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
1 : 2
Барбора Стрыцова
51
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
1 2 3
           
6 3 4
3 6 6
           
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