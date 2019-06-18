Сегодня, 18 мая, состоится матч первого круга турнира на Мальорке (Испания), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, и представительница Словакии Виктория Кужмова. Начало поединка запланировано на 17:30 мск. Ранее соперницы друг с другом не встречались.

Мария из-за травмы плеча не участвовала в турнирах с января 2019 года.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кужмова на Mallorca Open.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с бельгийкой Исалин Бонавентюр (Q). Турнир завершится 23 июня.



В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.

Шарапова провела тренировку перед стартом на турнире Mallorca Open

Шарапова: в начале года я не получала удовольствия от игры