Сегодня, 18 мая, состоится матч первого круга турнира на Мальорке (Испания), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, и представительница Словакии Виктория Кужмова. Начало поединка запланировано на 17:30 мск. Ранее соперницы друг с другом не встречались.
Мария из-за травмы плеча не участвовала в турнирах с января 2019 года.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кужмова на Mallorca Open.
Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с бельгийкой Исалин Бонавентюр (Q). Турнир завершится 23 июня.
В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.
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