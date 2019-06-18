Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кужмова на Mallorca Open

Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кужмова на Mallorca Open
Теннис / WTA 0

Сегодня, 18 мая, состоится матч первого круга турнира на Мальорке (Испания), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, и представительница Словакии Виктория Кужмова. Начало поединка запланировано на 17:30 мск. Ранее соперницы друг с другом не встречались.

Мария из-за травмы плеча не участвовала в турнирах с января 2019 года.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кужмова на Mallorca Open.

Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с бельгийкой Исалин Бонавентюр (Q). Турнир завершится 23 июня.

В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.

Шарапова провела тренировку перед стартом на турнире Mallorca Open
Шарапова: в начале года я не получала удовольствия от игры
Трава ждёт. Федерер, Шарапова и Маррей возвращаются на любимое покрытие
Шарапова открывает травяной сезон на Мальорке, Федерер – в Галле, а Маррей после операции начнёт путь наверх с турнира в Лондоне.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент