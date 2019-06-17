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У женщин накануне US Open появится новый турнир

У женщин накануне US Open появится новый турнир
Теннис / WTA 0

Официальный сайт WTA сообщил о появлении в календаре нового турнира. Он состоится уже этим летом и будет проходить с 19 по 24 августа на базе центра юниорского тенниса в Бронксе, Нью-Йорк. Турниру присвоена категория International.

Новые соревнования, которые будут проводиться перед Открытым чемпионатом США, заменят турнир в Нью-Хэйвене (США), который в начале 2019 года продали китайской спортивной компании и перенесли в город Чжэнчжоу. После этого число соревнований в Китае выросло до десяти. В текущем сезоне Чжэнчжоу примет турнир в сентябре (9–15).

В прошлом сезоне победу в Нью-Хэйвене одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале выиграла у испанки Карлы Суарес-Наварро со счётом 6:1, 6:4. Призовой фонд соревнований составил $ 799 тыс.

Турнир WTA в Нью-Хэйвене переедет в Китай

Источник: WTA

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