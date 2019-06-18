Осака: мне некомфортно играть на траве

Первая ракетка мира японка Наоми Осака рассказала о настрое на травяной сезон. В первом круге турнира в Бирмингеме она сыграет с Марией Саккари из Греции.



«Я стараюсь чему-то учиться в каждом матче. Однако забавно, что когда я перехожу на травяное покрытие, то могу вспомнить лишь свой последний матч, а это всегда Уимблдон. В прошлом году Кербер просто разбила меня, это я помню лучше всего. Конечно, я буду думать о том матче, но также и обо всём, в чём мне удалось прибавить за прошедший год.



Мне некомфортно играть на траве. И первый турнир всегда получается самым трудным. Я провела лишь пару тренировок на траве, так как часто шёл дождь. Это отличается от игры на других покрытиях. В детстве я на траве никогда не играла.

После «Ролан Гаррос» я вернулась домой и просто расслаблялась неделю. Впервые я смогла отдыхать целую неделю. Это был мой мини-отпуск. Такого раньше со мной не случалось. Я набралась сил. После US Open всё происходило так быстро, что мне нужен был перерыв. Хорошо, что он случился", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

Осака возглавила рейтинг WTA после победы на Открытом чемпионате Австралии 2019 года.

