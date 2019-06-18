Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кар. Плишкова — о возможной встрече с сестрой: будут странные эмоции и нервы

Кар. Плишкова — о возможной встрече с сестрой: будут странные эмоции и нервы
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от возможной встречи с сестрой Кристиной на турнире в Бирмингеме. Вчера, 18 июня, Каролина вышла во второй круг, обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:3, 6:4.

Кристина Плишкова сегодня сыграет с Викторией Томовой из Болгарии.

«Она располагается ниже меня в рейтинге, но, думаю, если она победит в первом круге, шансы будут 50 на 50. Мы уже давно не играли друг с другом, так что это вызовет странные эмоции и, возможно, нервы. Даже не знаю, что случится. Мы не встречались на корте уже 5-6 лет. Мы должны были сыграть друг с другом в Праге, но этого не случилось.

Мы обе ожидали, что рано или поздно это произойдёт. Мы молились, чтобы это не случилось в первом раунде турнира «Большого шлема». Это было бы хуже всего", — цитирует Каролину Плишкову официальный сайт тура.

Трава ждёт. Федерер, Шарапова и Маррей возвращаются на любимое покрытие
Шарапова открывает травяной сезон на Мальорке, Федерер – в Галле, а Маррей после операции начнёт путь наверх с турнира в Лондоне.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент