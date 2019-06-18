Кар. Плишкова — о возможной встрече с сестрой: будут странные эмоции и нервы

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от возможной встречи с сестрой Кристиной на турнире в Бирмингеме. Вчера, 18 июня, Каролина вышла во второй круг, обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:3, 6:4.
Кристина Плишкова сегодня сыграет с Викторией Томовой из Болгарии.
«Она располагается ниже меня в рейтинге, но, думаю, если она победит в первом круге, шансы будут 50 на 50. Мы уже давно не играли друг с другом, так что это вызовет странные эмоции и, возможно, нервы. Даже не знаю, что случится. Мы не встречались на корте уже 5-6 лет. Мы должны были сыграть друг с другом в Праге, но этого не случилось.
Мы обе ожидали, что рано или поздно это произойдёт. Мы молились, чтобы это не случилось в первом раунде турнира «Большого шлема». Это было бы хуже всего", — цитирует Каролину Плишкову официальный сайт тура.
- 18 июня 2019
-
10:03
-
09:37
-
09:24
-
09:18
- 17 июня 2019
-
23:59
-
22:40
-
20:52
-
19:12
-
18:13
-
16:47
-
15:38
-
15:33
-
14:55
-
14:08
-
13:23
-
12:30
-
12:04
-
11:34
-
10:53
-
10:30
-
10:02
-
09:28
-
09:24
-
09:16
-
09:13
- 16 июня 2019
-
22:27
-
21:23
-
20:46
-
19:59
-
18:22
-
17:42
-
17:25
-
16:17
-
16:11
-
15:52