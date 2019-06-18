Свитолина прокомментировала поражение от Гаспарян на турнире в Бирмингеме

Украинка Элина Свитолина прокомментировала поражение в первом круге турнира в Бирмингеме от россиянки Маргариты Гаспарян со счётом 3:6, 6:3, 4:6.

«В туре не так много девушек, которые играют одноручным бэкхендом, как Гаспарян. Справиться с таким ударом может быть довольно тяжело, плюс его можно выполнять с хорошей подрезкой. Я бы хотела, чтобы всё сложилось лучше, но, думаю, какие-то положительные моменты также присутствуют. Я вижу, над чем мне нужно работать, а этот матч я воспринимаю как шаг вперёд, как прогресс, я могу выделить только хорошие моменты. Я чувствую себя лучше, мне удалось проделать работу по восстановлению, а также немного потренироваться. Последние три месяца не были лёгкими, я просто счастлива, что нахожусь на корте и играю без той боли, которая была раньше.



Однозначно я буду выступать на турнире в Истбурне, чтобы у меня была матчевая практика. Надеюсь, что смогу хорошо отыграть и дальше уже будет видно. Не нужно забегать вперёд, не нужно ничего торопить. Я просто хочу играть без боли и в целом чувствовать себя счастливой.

Мне бы хотелось лучше подавать. Я отыграла на самом деле один плохой гейм на подаче в третьем сете, это дало Гаспарян шанс доминировать в третьей партии. Я допустила несколько невынужденных ошибок, которые позволили ей сделать второй брейк, поэтому вернуться в игру было тяжело. По крайней мере мне это сделать не удалось. На нескольких важных очках она отыграла решительно, а я — осторожно. На траве это недопустимо. Это придало ей уверенность играть ещё активнее. Это то, над чем мне нужно работать, чтобы быть действительно агрессивной в своих следующих матчах на траве. Это некий новый опыт для меня. Психологически это не так просто — вернуться, если проигрываешь несколько первых раундов подряд. Над этим мы сейчас работаем с моей командой. Грустно, что я проиграла этот матч, но я просто счастлива, что у меня есть шанс играть на подобных турнирах. На траве у меня нет никаких ожиданий. Я просто хочу выиграть столько матчей, сколько могу. Если не получится, значит не судьба. Я делаю то, что в моих силах", — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».

За выход в четвертьфинал Маргарита поспорит с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия).