Александрова проиграла Мартич в первом круге турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг турнира в Бирмингеме (Великобритания). На старте соревнований она проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Александрова 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Мартич поспорит с россиянкой Маргаритой Гаспарян. Турнир с призовым фондом $ 1 006 263 завершится 23 июня.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.