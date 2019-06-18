Шарапова выиграла у Кужмовой на Мальорке в своём первом матче с января 2019 года

В первом круге турнира Mallorca Open россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову со счётом 7:6 (10:8), 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

32-летняя Шарапова выполнила 5 эйсов, совершила 7 ошибок на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. В активе Кужмовой 3 подачи навылет, 9 двойных ошибок и 2 сделанных брейка.

Мария из-за травмы плеча не участвовала в турнирах с января 2019 года.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кужмова на Mallorca Open.

За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с бельгийкой Исалин Бонавентюр (Q). Турнир завершится 23 июня.

В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии.