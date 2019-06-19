Гарсия рассказала, как ей удалось обыграть Азаренко на Mallorca Open

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над Викторией Азаренко из Беларуси в первом круге турнира на Мальорке со счётом 1:6, 6:4, 7:5.

«Это точно было нелегко. Я приехала лишь накануне, так что нужно было быстро подготовиться и собраться к матчу. Конечно, в первом сете я ощущала усталость, но иногда в психологическом плане ты сильнее, чем думаешь. Поэтому я продолжала бороться. В третьем сете я уже чувствовала себя лучше.

Конечно, мне хочется выигрывать матчи в двух сетах, но иногда всё получается не так, как хотелось бы. Я сражалась на корте. Несмотря на то что в первой партии я чувствовала себя не лучшим образом, знала, что могу прибавить. Если я хочу победить, то должна выложиться по полной. Даже если я показываю не лучшую игру в карьере, она должна быть хотя бы лучшей в этот день.

Я выиграла дебютный розыгрыш этого турнира, у меня остались прекрасные воспоминания. Я с радостью приезжаю сюда каждый год. Играть на траве в солнечную погоду — это всегда нечто особенное", — цитирует Гарсию официальный сайт тура.

На минувшей неделе Каролин выиграла турнир в Ноттингеме.