Гарсия рассказала, как ей удалось обыграть Азаренко на Mallorca Open

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над Викторией Азаренко из Беларуси в первом круге турнира на Мальорке со счётом 1:6, 6:4, 7:5.
«Это точно было нелегко. Я приехала лишь накануне, так что нужно было быстро подготовиться и собраться к матчу. Конечно, в первом сете я ощущала усталость, но иногда в психологическом плане ты сильнее, чем думаешь. Поэтому я продолжала бороться. В третьем сете я уже чувствовала себя лучше.
Конечно, мне хочется выигрывать матчи в двух сетах, но иногда всё получается не так, как хотелось бы. Я сражалась на корте. Несмотря на то что в первой партии я чувствовала себя не лучшим образом, знала, что могу прибавить. Если я хочу победить, то должна выложиться по полной. Даже если я показываю не лучшую игру в карьере, она должна быть хотя бы лучшей в этот день.
Я выиграла дебютный розыгрыш этого турнира, у меня остались прекрасные воспоминания. Я с радостью приезжаю сюда каждый год. Играть на траве в солнечную погоду — это всегда нечто особенное", — цитирует Гарсию официальный сайт тура.
На минувшей неделе Каролин выиграла турнир в Ноттингеме.
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