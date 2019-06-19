Шарапова: с годами я стала больше ценить свою победу на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как изменилось её отношение к победе на Уимблдоне-2004.

«С Уимблдоном у меня связаны невероятные воспоминания. Они останутся со мной до конца жизни. С каждым годом эти воспоминания становятся всё более ценными, потому что понимаешь значимость триумфа, то, чего смогла достичь, будучи юной девушкой. В настоящее время мы многие вещи не осознаём. Чтобы понять, какой эффект они на нас оказывают, нужны годы. Это был невероятный момент. Но мне хотелось бы подходить к турниру с жаждой большего», — приводит слова Шараповой официальный сайт тура.

Вчера, 18 июня, в первом круге турнира на Мальорке Мария победила словачку Викторию Кужмову со счётом 7:6 (10:8), 6:0.