Кристина Плишкова: Каролина молилась, чтобы я проиграла?

Чешские теннисистки сёстры Каролина и Кристина Плишковы поделились ожиданиями от очной встречи во втором круге турнира в Бирмингеме. На старте соревнований Каролина победила румынку Михаэлу Бузэрнеску, а Кристина оказалась сильнее Виктории Томовой из Болгарии.
«Я видела пару матчей Кристины здесь. Здорово, что мы можем провести больше времени вместе. Обычно у нас это не получается. Иногда мой муж рядом, так что провести время с сестрой не так легко. Здесь только мы, а также наши тренеры. Конечно, нам обеим будет нелегко, потому что игра вызовет большое интерес у многих. Ощущения будут странными. Однако это просто теннисный матч. Надеюсь, мы обе воспримем его нормально и просто сыграем», — цитирует Каролину официальный сайт тура.
«Каролина молилась, чтобы я проиграла? Она болела за Томову? Я посмотрела результаты наших матчей. Даже не знаю, каким получится наш поединок. Он точно будет отличаться от других. Так много людей говорили об этом вчера, я же думала: „Подождите, у меня ещё одна игра впереди“. Но я чувствую себя отлично. Играть с Каролиной будет странно. Мы семья, так что не хочется видеть её своей соперницей. Но всё равно я хочу победить», — сказала Кристина.
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