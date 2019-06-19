Кербер поделилась ожиданиями от матча с Шараповой на Мальорке

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер рассказала об ожиданиях от матча второго круга турнира на Мальорке с россиянкой Марией Шараповой. По личным встречам счёт ничейный — 4-4.
«Думаю, это будет интересный матч. Для нас обеих это первый турнир на траве в сезоне. Мы провели друг с другом немало упорных поединков. Думаю, это будет увлекательная встреча для нас, для болельщиков и для турнира. С нетерпением жду этой игры. Всегда приятно провести по-настоящему хорошие и непростые матчи в процессе подготовки к турниру „Большого шлема“. Именно поэтому я здесь — чтобы демонстрировать хороший теннис с лучшими игроками», — приводит слова Кербер официальный сайт тура.
Вчера, 18 июня, Шарапова провела свой первый матч с января 2019 года. В первом круге Мария обыграла словачку Викторию Кужмову — 7:6 (10:8), 6:0. Кербер же победила бельгийку Исалин Бонавентюр — 7:5, 4:6, 6:2.
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