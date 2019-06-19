Федерер прокомментировал свою первую в сезоне победу на траве

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свой выход во второй круг травяных соревнований в Галле (Германия). В стартовом матче на турнире он обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

«Считаю, что любая победа важна, каким бы способом она ни была добыта. В любом случае следующий матч будет отличаться от предыдущего.



Джон победил меня на US Open, и я понимал, что будет тяжело. К счастью, я не сильно нервничал и к тому же имел чёткий план на игру. Логично, что ему было бы тяжелее доминировать сегодня, если мы говорим об игре на задней линии. Здешние корты быстрые, что даёт преимущество именно мне», — цитирует Федерера официальный сайт АТР.

Cледующим соперником Федерера станет представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга (WC).