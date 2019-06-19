Фелисьяно и Марк Лопесы подозреваются в участии в договорном матче на Уимблдоне

Испанские теннисисты Фелисьяно и Марк Лопесы попали под подозрение в участии в договорном матче на Уимболдоне-2017. Об этом сообщает AS.
По информации издания, в распоряжении испанской полиции имеется аудиозапись разговора бывшего футболиста Карлоса Аранды с его другом. Карлос убеждал знакомого поставить против Лопесов, объясняя это тем, что теннисисты наверняка проиграют свой матч первого круга парных соревнований. Так и вышло — в четырёх партиях Марк и Фелисьяно уступили австралийскому дуэту Джон-Патрик Смит/Мэтт Рид — 6:3, 6:7, 2:6, 4:6.
Интересно, что Карлоса Аранду подозревают не только в участии в договорных схемах в теннисе. Он является одним из действующих лиц громкого скандала, связанного с футболистами испанского «Вальядолида» — те, якобы, тоже участвовали в матчах с фиксированным результатом.
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