Остапенко: я уже не та, что была в 2017-м

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала, как она изменилась за два года после победы на «Ролан Гаррос».

«Я уже не та, что была в 2017-м. Тогда я была бесстрашной. Теперь же у меня так много мыслей в голове. Сложно вновь быть такой же бесстрашной, как прежде. Но я стараюсь избавиться от лишних мыслей. Я работаю со спортивным психологом и хочу наслаждаться каждым розыгрышем», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

Елена также рассказала о трудностях, с которыми столкнулась перед стартом на турнире в Бирмингеме.

«Я прибыла сюда в пятницу. К сожалению, мой багаж не доставляли до воскресенья. Я в субботу даже не смогла потренироваться, так что оставался лишь один день на подготовку. Если бы багаж потеряли, мне было бы сложно сыграть, потому что все мои вещи были там. Такого раньше со мной не бывало, поэтому я пережила стресс», — сказала Остапенко.