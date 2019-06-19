Остапенко — о съёмках в клипе: все сказали, что я была хороша
Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года, латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась впечатлениями от записи песни и съёмках в клипе для Латвийских железных дорог и призналась, что подумывает об уроках вокала.
«Это было очень весело. Я впервые была в студии. Я записывалась вместе со спортсменами и другими знаменитыми жителями Латвии. Все мне сказали, что я была хороша! Я получила удовольствие. Подумываю взять уроки вокала, чтобы улучшить своё пение. Может, в будущем что-то выпущу», — приводит слова Остапенко официальный сайт тура.
Видео с участием Остапенко доступно в канале Latvijas Dzelzceļš в YouTube.
В первом круге турнира в Бирмингеме Елена разгромила представительницу Польши Игу Свёнтек со счётом 6:0, 6:2.
Остапенко: я уже не та, что была в 2017-м
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