Федерер поделился важнейшими нюансами при игре на травяном покрытии

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал различие в игре на траве и других покрытиях.



«На траве судьбу эпизода могут решить отдельные эпизоды. Хорошая подача или же хороший приём имеют большое значение на этой поверхности. Резаный удар для меня — один из важнейших при игре на траве. Соперник не только должен пробить по мячу из непростой ситуации, но и сделать это таким образом, чтобы не получить более острого ответа — это непросто.



Достаточно посмотреть на игру Тима, Рафы и Стэна. Они кардинально меняют свою игру при переходе с грунта на траву. Особенно это касается приёма. И начиная с приёма меняется и вся их последующая игра в розыгрыше», — цитирует Федерера Tennis World USA.



Вчера, 18 июня, 37-летний швейцарец выиграл свой первый матч на траве в 2019 году. В первом круге соревнований в Галле (Германия) он обыграл австралийца Джона Миллмана — 7:6 (7:1), 6:3.