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38-летний Ллейтон Хьюитт в 20-й раз сыграет на Уимблдоне

38-летний Ллейтон Хьюитт в 20-й раз сыграет на Уимблдоне
Теннис / Уимблдон 2019 0

Австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт выступит на Уимблдоне в парном разряде, который пройдёт с 1 по 14 июля, сообщает Fox Sports Australia.

Ветеран получил от организаторов специальное приглашение, он планирует выступить на турнире в паре с соотечественником Джорданом Томпсоном. В этом сезоне 38-летний Хьюитт принял участие в семи парных турнирах, включая Australian Open. В девяти матчах он выиграл лишь дважды.

Выступление Хьюитта на Уимблдоне станет для него 20-м в карьере. В настоящее время Ллейтон является капитаном сборной Австралии в Кубке Дэвиса.

Последний матч австралийца в одиночном разряде состоялся на Australian Open — 2016, а соперником был испанец Давид Феррер.

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