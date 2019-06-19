38-летний Ллейтон Хьюитт в 20-й раз сыграет на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт выступит на Уимблдоне в парном разряде, который пройдёт с 1 по 14 июля, сообщает Fox Sports Australia.



Ветеран получил от организаторов специальное приглашение, он планирует выступить на турнире в паре с соотечественником Джорданом Томпсоном. В этом сезоне 38-летний Хьюитт принял участие в семи парных турнирах, включая Australian Open. В девяти матчах он выиграл лишь дважды.



Выступление Хьюитта на Уимблдоне станет для него 20-м в карьере. В настоящее время Ллейтон является капитаном сборной Австралии в Кубке Дэвиса.



Последний матч австралийца в одиночном разряде состоялся на Australian Open — 2016, а соперником был испанец Давид Феррер.