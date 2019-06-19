Барти вышла во 2-й круг в Бирмингеме, сохранив шансы стать 1-й ракеткой мира

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под вторым номером, в первом круге обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
Чемпионка «Ролан Гаррос» 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Векич 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Барти поспорит с американкой Дженнифер Брэйди, которая победила украинку Лесю Цуренко — 6:3, 6:3.
Эшли может стать первой ракеткой мира по итогам этих соревнований.
В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
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