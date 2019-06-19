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Барти вышла во 2-й круг в Бирмингеме, сохранив шансы стать 1-й ракеткой мира

Барти вышла во 2-й круг в Бирмингеме, сохранив шансы стать 1-й ракеткой мира
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под вторым номером, в первом круге обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Чемпионка «Ролан Гаррос» 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Векич 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Барти поспорит с американкой Дженнифер Брэйди, которая победила украинку Лесю Цуренко — 6:3, 6:3.

Эшли может стать первой ракеткой мира по итогам этих соревнований.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

19 июня 2019 года, среда. 13:35 МСК
Бирмингем. 1-й круг
Матч окончен
Донна Векич
22
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
0 : 2
Эшли Барти
2
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
19 июня 2019 года, среда. 13:35 МСК
Бирмингем. 1-й круг
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
66
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
2 : 0
Леся Цуренко
32
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
Барти может стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Бирмингеме
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