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Кирьос: Барти — самая талантливая теннисистка из тех, что я видел

Кирьос: Барти — самая талантливая теннисистка из тех, что я видел
Теннис / Уимблдон 2019 0

Австралиец Ник Кирьос комплиментарно высказался в адрес соотечественницы Эшли Барти. 23-летняя уроженка Ипсуича является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» и второй ракеткой мира.

«Думаю, что Эшли — самая талантливая теннисистка из тех, что я видел. Мы росли вместе, путешествовали по Азии, выступая в юниорском туре. Она выигрывала турнир за турниром. Я знал, что рано или поздно она станет чемпионкой — настолько сильно она этого хотела.

В определённый момент она взяла паузу и привела себя в порядок — как физически, так и психологически. Теперь она доминирует. Сейчас Эшли является одной из главных фавориток Уимблдона», — цитирует Кирьоса Tennis World USA.

Напомним, Кирьос в настоящее время является 39-й ракеткой мира.

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