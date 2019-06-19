Эдмунд прокомментировал возвращение Э. Маррея после двух операций на бедре
Британский теннисист Кайл Эдмунд поделился мыслями по поводу возвращения Энди Маррея в большой теннис после двух операций на тазобедренном суставе. На турнире в Лондоне двукратный олимпийский чемпион выступит в парном разряде. Его партнёром станет испанец Фелисьяно Лопес.
«Энди начнёт с пары, и это реальный шанс вернуться в большой теннис для него. Каждый хочет завершить карьеру, выступая на высоком уровне. Думаю, Маррей заслужил это», — цитирует Эдмунда Evening Standart.
Свой последний официальный матч 32-летний теннисист провёл на Открытом чемпионате Австралии—2019. После поражения в первом круге он заявил о возможном завершении карьеры из-за травмы. Спустя несколько недель он перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе.
Маррей рассказал, когда надеется возобновить выступление в одиночном разряде
Надаль: удивлён, что Маррей возвращается настолько быстро
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