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Эдмунд прокомментировал возвращение Э. Маррея после двух операций на бедре

Эдмунд прокомментировал возвращение Э. Маррея после двух операций на бедре
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Кайл Эдмунд поделился мыслями по поводу возвращения Энди Маррея в большой теннис после двух операций на тазобедренном суставе. На турнире в Лондоне двукратный олимпийский чемпион выступит в парном разряде. Его партнёром станет испанец Фелисьяно Лопес.

«Энди начнёт с пары, и это реальный шанс вернуться в большой теннис для него. Каждый хочет завершить карьеру, выступая на высоком уровне. Думаю, Маррей заслужил это», — цитирует Эдмунда Evening Standart.

Свой последний официальный матч 32-летний теннисист провёл на Открытом чемпионате Австралии—2019. После поражения в первом круге он заявил о возможном завершении карьеры из-за травмы. Спустя несколько недель он перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе.

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