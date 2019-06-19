Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тарпищев прокомментировал победу Шараповой в её первом с января матче

Тарпищев прокомментировал победу Шараповой в её первом с января матче
Теннис / WTA 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Марии Шараповой над словачкой Викторией Кужмовой в первом круге турнира на Мальорке со счётом 7:6 (10:8), 6:0. Для пятикратной чемпионки соревнований «Большого шлема» это был первый матч с января 2019 года.

За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит с немкой Анжеликой Кербер.

«Учитывая, сколько Шарапова пропустила, то для старта она сыграла нормально. Подавала очень хорошо и играла оптимистично. Теперь интересно посмотреть, как она будет выглядеть в матче с Кербер», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.

Шарапова: с годами я стала больше ценить свою победу на Уимблдоне
Кербер поделилась ожиданиями от матча с Шараповой на Мальорке
Дождались! Шарапова вернулась на корт и начала громить соперниц
Получилось не сразу, но, когда Мария завелась, – остановить её бедная словачка не имела никаких шансов. Гонка за Уимблдоном началась!
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент