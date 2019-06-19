Тарпищев прокомментировал победу Шараповой в её первом с января матче

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Марии Шараповой над словачкой Викторией Кужмовой в первом круге турнира на Мальорке со счётом 7:6 (10:8), 6:0. Для пятикратной чемпионки соревнований «Большого шлема» это был первый матч с января 2019 года.

За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит с немкой Анжеликой Кербер.

«Учитывая, сколько Шарапова пропустила, то для старта она сыграла нормально. Подавала очень хорошо и играла оптимистично. Теперь интересно посмотреть, как она будет выглядеть в матче с Кербер», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.

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