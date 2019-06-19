Джокович: не думаю, что Кирьос — плохой парень. Я его уважаю

Первая ракетка планеты Новак Джокович рассказал о своём отношении к австралийцу Нику Кирьосу, который ранее негативно высказывался о сербском теннисисте.
«У меня была возможность встретиться с ним лично, прежде чем он начал эту волну критики в мой адрес. Я даже предложил ему свою помощь на Открытом чемпионате США. Думаю, это было пять лет назад. Все критиковали Кирьоса за его поведение. Я сказал ему, что он может обратиться ко мне, если ему что-нибудь понадобится, так как у меня были аналогичные проблемы на ранних этапах моей карьеры. С тех пор что-то изменилось, но я не знаю, что.
Я действительно не думаю, что он плохой парень. Я не знаю, почему он говорит всё то, что говорит. Либо он ищет внимания, либо есть другие мотивы. Очевидно, что он хочет быть открытым и искренним, это часть его характера.
Я уважаю его, но что я могу сделать? Проявляет ли он уважение, как это делают другие игроки? Нет. Это его способ общения, но опять же я не думаю, что он плохой парень», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
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