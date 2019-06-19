Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Галле в парном разряде

Российский теннисист Карен Хачанов вместе с представителем Албании Раду Алботом завершили выступление на турнире в Галле (Германия) в парном разряде. В поединке за выход в четвертьфинал они уступили итальянцу Маттео Берреттини и голландцу Жану-Жюльену Роже со счётом 3:6, 4:6.
Продолжительность матча составила 59 минут. Хачанов и Албот 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 3. На счету их соперников 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
За выход в полуфинал Берретини и Роже поспорят с хорватским дуэтом Франко Шкугор/Никола Мектич.
Для Хачанова этот поединок стал вторым за день. Ранее он вышел в четвертьфинал в одиночном разряде, обыграв немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:3, 3:6, 6:4.
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