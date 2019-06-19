3-я ракетка мира Кар. Плишкова уступила сестре во 2-м круге турнира в Бирмингеме

Третья ракетка планеты Каролина Плишкова из Чехии не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания). В матче второго круга она уступила своей сестре Кристине Плишковой со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (7:9).
Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Каролина 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. На счету её сестры 24 эйса, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Соперницей Кристины Плишковой по четвертьфинальной встрече станет её соотечественница Барбора Стрыцова, обыгравшая Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
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