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3-я ракетка мира Кар. Плишкова уступила сестре во 2-м круге турнира в Бирмингеме

3-я ракетка мира Кар. Плишкова уступила сестре во 2-м круге турнира в Бирмингеме
Теннис / WTA 0

Третья ракетка планеты Каролина Плишкова из Чехии не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания). В матче второго круга она уступила своей сестре Кристине Плишковой со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (7:9).

Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Каролина 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. На счету её сестры 24 эйса, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Соперницей Кристины Плишковой по четвертьфинальной встрече станет её соотечественница Барбора Стрыцова, обыгравшая Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

19 июня 2019 года, среда. 18:30 МСК
Бирмингем. 2-й круг
Матч окончен
Кристина Плишкова
112
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
2 : 1
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
6 3 7 9
2 6 6 7
           
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