Циципас попал судье по лицу мячом на турнире в Лондоне

Шестая ракетка планеты грек Стефанос Циципас, посеянный под первым номером на турнире в Лондоне (Великобритания) стал невольным виновником неприятного эпизода, случившегося в матче первого круга с британцем Кайлом Эдмундом.
Лидируя в первом сете со счётом 4:2, Циципас пытался достать сильную уходящую подачу соперника. Ему удалось дотянуться до мяча краем ракетки и немного изменить направление полёта. После этого касания мяч угодил линейному арбитру в лицо. Циципас сразу же извинился перед арбитром и спросил его о самочувствии.
Видео этого эпизода можно посмотреть в «твиттере» ATP.
Помощь судье не понадобилась. Он быстро пришёл в себя, подобрал и надел упавшие после удара очки, после чего поединок возобновился. Циципас выиграл первый сет — 6:3. При счёте 3:3 во втором сете поединок был прерван из-за дождя.
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