Хуан-Мартин дель Потро снялся с турнира в Лондоне из-за травмы

Экс третья ракетка мира аргентинец Хуан-Мартин дель Потро отказался от продолжения борьбы на турнире Queens Club в Лондоне (Великобритания). Причиной снятия стала травма правого колена, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте соревнований в «Твиттере».



Аргентинец, посеянный на турнире под третьим номером, после победы над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 должен был встретиться с Фелисьяно Лопесом, однако теперь испанец пройдёт в четвертьфинал без борьбы.



Напомним, дель Потро долгое время не выступал, проходя восстановление после травмы колена, полученной на турнире в Делрэй-Бич (США) в феврале нынешнего года. Аргентинец вернулся на корт только спустя три месяца, уступив Ласло Джере из Сербии во втором круге турнира в Мадриде (Испания) — 3:6, 6:2, 5:7.