Хуан-Мартин дель Потро снялся с турнира в Лондоне из-за травмы

Экс третья ракетка мира аргентинец Хуан-Мартин дель Потро отказался от продолжения борьбы на турнире Queens Club в Лондоне (Великобритания). Причиной снятия стала травма правого колена, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте соревнований в «Твиттере».
Аргентинец, посеянный на турнире под третьим номером, после победы над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 должен был встретиться с Фелисьяно Лопесом, однако теперь испанец пройдёт в четвертьфинал без борьбы.
Напомним, дель Потро долгое время не выступал, проходя восстановление после травмы колена, полученной на турнире в Делрэй-Бич (США) в феврале нынешнего года. Аргентинец вернулся на корт только спустя три месяца, уступив Ласло Джере из Сербии во втором круге турнира в Мадриде (Испания) — 3:6, 6:2, 5:7.
- 20 июня 2019
-
00:01
- 19 июня 2019
-
23:33
-
22:20
-
21:59
-
21:42
-
20:37
-
20:00
-
18:48
-
17:53
-
17:10
-
16:57
-
16:12
-
15:44
-
15:40
-
15:26
-
15:06
-
14:51
-
14:35
-
13:56
-
13:12
-
12:34
-
12:29
-
12:12
-
12:05
-
11:02
-
10:34
-
10:02
-
09:42
-
09:28
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
00:59
-
00:40
- 18 июня 2019
-
23:42